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Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 16 kişi yakalandı!

Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 16 kişi yakalandı!

MERSİN'de "torbacı" tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik şafak operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalarda kimliği tespit edilen 30 zanlıya yönelik dron destekli operasyon yapıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyona 94 ekip ve yaklaşık 300 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik köpeklerinin de destek verdiği adreslerdeki aramalarda 25 sentetik ecza, 16 kök Hint keneviri, 6,86 gram esrar, 32,47 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan 14 şüpheli aranıyor.

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