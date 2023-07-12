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Mersin'de 267 bin metre kaçak kumaşa el konuldu

Mersin'de 267 bin metre kaçak kumaşa el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 267 bin metre polyester kumaş ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, ithalat beyannamelerine yönelik incelemeleri neticesinde, kumaş ithalatçısı bir firma yakın takibe alındı.

Çin'den ithal edilen ve 84 bin metre olduğu bildirilen polyester kumaşların, gerçek miktarının altında beyan edildiği tespit edildi.

Yapılan incelemeyle, beyan harici olduğu tespit edilen 267 bin metre kaçak polyester kumaş ele geçirildi. Yakalanan kaçak kumaşların 9 milyon 300 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.

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