Ali Karahasanoğlu'ndan Ahmet Hakan'a 'konser' tepkisi: Erdoğan’ın, hergelenin aklına ihtiyacı var mı?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın ' Hande Yener konserinin iptal edilmesine itiraz' başlıklı yazısına sert sözlerle tepki gösterdi. Karahasanoğlu "Ne askerin vesayetine, ne de azgın azınlığın vesayetine eyvallah etmeyen Erdoğan, bu sayede şimdi, dünya liderlerine rol biçiyor. Hergelenin bir karış havada aklına da ihtiyacı yok!" dedi.

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Belıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Hande Yener konserini iptal etmesiyle ilgili tartışmaya Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da katılmış ve Hakan kaleme aldığı yazısında "Balıkesir Belediyesi Kuran kursu değildir, AK Parti de dini bir vakıf değildir." ifadelerini kullanmıştı.



Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a tepki gösterdiği yazısında "Kimse kusura bakmasın. Şarkıcıyı tanımam..Bir müftünün oğlu olan adam, bir kadının, kadınlık onuruna da aykırı olarak, sütyenle çekilmiş fotoğrafını basıp, altına da “Nereden çıktı bu iptal” nasıl diyebilir..Aynı konuyu işlediği yazısına, “İtirazım var” başlığını nasıl atabilir.." diye sordu ve yazısının devamında şunları kaydetti:

Neye itirazın var?

Şarkıcının sütyenle gençlerin arasında dolaştırılmasına, belediyenin aracılık etmemek istemesine mi?

Sen Nişantaşı’nda, bol bol sütyeni elbise sanıp, öylece sokağa çıkanlarla zaten dolaşıyorsun..

AK Partili belediyelere de, aynı rolü üstlenme mecburiyetini nereden alıyorsun?

Neymiş?

“Belediyeler sadece belli bir duyarlılığa değil, herkese hizmet verecek. AK Parti sadece belli bir yaşam tarzına değil, herkese seslenecek”miş..

Evet, öyle..

Zaten bunu yapıyorlar, yaptıkları için de, seçimlerde başarılı oluyorlar..

Ama Hakan efendinin derdi, aslında o cümleyle ifade ettiği, zaten var olan “herkese hizmet etmek” ilkesi değil.

O istiyor ki, sütyenle sahneye çıkanların cebi doldurulsun..

Hakan efendi de, onlarla Nişantaşı kafelerinde gün doldursun..

Hani tek cümlesi, bununla sınırlı olsa..

“Yazı konusu etmeye bile gerek yok” diyeceğim de..

Bir de, daha bir ay önce, rakiplerini, hem de birbirine zıt kardeşlerle ittifak kurarak seçime giren rakiplerini eze eze seçimden çıkmış AK Parti’ye akıl vermeye kalkınca..

AK Parti’nin üst yönetimi bunlara eyvallah etmez de.

Belki alt yönetimde bir-iki kişinin aklını çelebilir diye hatırlatmak zorunda kaldım..

“Sadece dini cemaatlerin, derneklerin, vakıfların arzuları doğrultusunda politika yürütülürse...

Önümüzdeki yerel seçimlerden sonra AK Parti, ‘Biz bu seçimleri neden kaybettik?’ diye kara kara düşünmek zorunda kalır” ifadesinin cevabını vermenin gerekliliğini hissettim.

Seçim öncesinde biz bu söylemi, ateistlerden dinledik. Marksistlerden dinledik. Laikçi azgınlardan dinledik. Başörtü yasakçılarından dinledik..

Şimdi bir de, Tayyip Erdoğan’ın karşısına geçip, “Tabii efendim. Öyle efendim” diyenlerden mi aynı sözleri işiteceğiz.

Hele hele..

“Son seçimden çıkan sonuçları analiz ettiğimizde şunu görüyoruz:

Büyük şehirler AK Parti’den uzaklaşıyor.

Gençler AK Parti’den uzaklaşıyor.

Bu uzaklaşmalarda birçok etkenin yanı sıra festival yasaklarının, konser iptallerinin de payı var” denilirse..

“Hoop, orda dur bakalım hergele” demek, boynumuzun borcu olur..

Sen ki, patronun yüzünden Tayyip Erdoğan onlarca hakarete maruz kaldığı halde, sizler aldığınız maaşın da karşılığı olarak, çıkıp bir tane yazı ile ekmek yediğiniz tekneye savunma getiremediniz..

Şimdi Erdoğan’a yürüyeceği yolun sınırlarını çizmeye kalkarsanız.

Ne o, buna eyvallah eder.

Ne de biz..

Festival yasağı imiş.. Konser iptali imiş.. Gençler AK Parti’ye oy vermiyormuş!

Haydi ordan, mankenlere şirinlik için, kendi büyüdüğü mahalleyi satmaya kalkan adam..

AK Parti, Z kuşağından da oy alıyor.. Gençlerden de, ihtiyarlardan da, orta yaşlılardan da oy alıyor.

Alıyor ki..

7 düvel birlik oluyor, yine yenemiyorlar..

28 Şubat darbecilerinin artıklarından bir komutan, AK Parti ilk iktidara geldiğinde, Erdoğan’a, “Çalışkansınız. Başarılı da oluyorsunuz. Ama şu eşinizin başındaki örtüyü çıkarttırsanız da, bizim de başbakanımız olsanız” demişti..

Ne askerin vesayetine, ne de azgın azınlığın vesayetine eyvallah etmeyen Erdoğan, bu sayede şimdi, dünya liderlerine rol biçiyor.

Hergelenin bir karış havada aklına da ihtiyacı yok!

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