BIST 6.328
DOLAR 26,14
EURO 28,82
ALTIN 1.627,57
HABER /  POLİTİKA

Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları!

Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları!

Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Kararlara göre, Genç Anadolu Partisi'nin 2016 ile 2017, Türkiye İşçi Partisi, Komünist Parti, Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Adalet Partisi ve Anavatan Partisi'nin 2019'a ait mali denetimleri yapıldı.

Yüksek Mahkemece, bu partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının, eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de selden etkilenen ailelere 5'er bin liraya kadar destek verilecek!
Düzce'de selden etkilenen ailelere 5'er bin liraya kadar destek verilecek!
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 16 kişi yakalandı!
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 16 kişi yakalandı!
Zelenskiy NATO'dan Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesini isteyecek!
Zelenskiy NATO'dan Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesini isteyecek!
Mersin'de 267 bin metre kaçak kumaşa el konuldu
Mersin'de 267 bin metre kaçak kumaşa el konuldu
Son dakika! Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife...
Son dakika! Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife...
Türkiye bu yılın ilk yarısında 1,69 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti!
Türkiye bu yılın ilk yarısında 1,69 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti!
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Booker ve Edwards ile yolları ayırdı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Booker ve Edwards ile yolları ayırdı
ABD Başkanı Biden'in elindeki Türkiye notu ifşa oldu! Bakın ne yazıyor?
ABD Başkanı Biden'in elindeki Türkiye notu ifşa oldu! Bakın ne yazıyor?
Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesinin 7 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson'un eşi Birgitta Ed ile görüştü
Emine Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson'un eşi Birgitta Ed ile görüştü
İstanbul Boğazı’nda bir garip intihar girişimi: Saatlerce güneşin altında bekledi, iskeleden denize atlamak istedi!
İstanbul Boğazı’nda bir garip intihar girişimi: Saatlerce güneşin altında bekledi, iskeleden denize atlamak istedi!
Kastamonu'da kaybolan alzheimer hastasını jandarma buldu
Kastamonu'da kaybolan alzheimer hastasını jandarma buldu