İstanbul'da motosikletle kapkaç yapan 2 şüpheli tutuklandı!

İSTANBUL ŞİŞLİ'de yolda yürüyen bir kişinin elindeki telefonu alarak kaçan motosikletli 2 şüpheli tutuklandı.Abone ol
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, N.B.Ö'nün cep telefonunun çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, 6 Temmuz akşamı bir ara sokakta yürüyen N.B.Ö'nün yanına motosikletle yaklaşan 2 şüphelinin, kapkaç yöntemiyle elindeki cep telefonunu alıp kaçtığı anlaşıldı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasını tespit eden ekipler, eşkal ve kimlikleri belirlenen şüpheliler Oktay Erkut B. (30) ve Hakkı Gürkan Y'yi (35) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde mağdurun bir süre cep telefonunu çalan şüphelilerin arkalarından koştuğu anlar yer aldı.