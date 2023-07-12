Vahşet! Eski karısını boğup ormana gömdü savunmasında bakın ne dedi

DENİZLİ'de eski karısını iple boğduktan sonra ormanlık alana gömdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Son savunması alınan sanık "çok pişmanım" dedi.

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Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 4'üncü duruşmasına, tutuklu sanık Ebubekir Karakurt (40), öldürülen Fatma Çetin'in eşi Ahmet Çetin ile taraf avukatları katıldı.

Son savunması alınan Karakurt, pişman olduğunu söyledi. Olayların bu noktaya gelmesinde eski karısı ve ailesinin suçu olduğunu öne süren Karakurt, "Mesele kıskançlık değildi. Kıskançlık olsa evlenmesine müsaade etmezdim. Benimle sürekli uğraşıyordu. 3-4 kez evlenme kararı aldım. Fatma Çetin hep araya girip kadınları vazgeçirdi. Tüm bu yaşananlardan dolayı çok pişmanım." dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın haksız tahrik ve takdiri indirimler uygulanmaksızın, tasarlayarak ve kasten öldürme suçlarından cezalandırılmasını, ayrıca sanığa konut dokunulmazlığı ihlal suçundan ceza verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti sanığa "tasarlayarak öldürmek", "boşandığı eşi kasten öldürme" suçlarından tahrik hükümleri ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan da 6 ay hapis cezası verdi.