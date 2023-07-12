CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na göre AK Parti'nin hedefinde gazeteciler var!

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "AK Parti'nin hedefindeki en büyük meslek grubu özellikle 2015'ten sonra gazeteciler olmuştur." dedi.

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Sezgin Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 15 tutuklu gazetecinin duruşmasını CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile izlediğini ifade etti.

Sanıkların 13 ay sonra hakim karşısına çıktığını dile getiren Tanrıkulu, iddianameyi okuduğunu ve sonradan uydurulmuş suçlar ve itirafçı sanıkların beyanlarının bulunduğunu ileri sürdü.

Tanrıkulu, bu kişilerin gazetecilik yaptığını söyleyerek, "AK Parti'nin hedefindeki en büyük meslek grubu özellikle 2015'ten sonra gazeteciler olmuştur." dedi. Tanrıkulu, devam eden duruşmada 15 tutuklu gazetecinin tahliye edilmesini umduğunu belirtti.

Lüks otomobiliyle trafikte yaşadığı kavgada bir avukatın bacağını kırdığı iddia edilen Hüseyin Tayfun Üçgül'ün Muğla'da aracında, başından vurulmuş halde ölü bulunduğunu anımsatan Tanrıkulu, "İntihar mı infaz mı, şu anda belli değil ama içinde bulunduğu ortam infaza doğru sürüklendiğini gösteriyor. Dolayısıyla içinde bulunduğu ortamın, ilişki ağının etraflı şekilde araştırılması lazım. Başka bir Susurluk vakasıyla karşı karşıya kalmış olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.