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Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023, ayın kaçında?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023, ayın kaçında?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023 yılı için araştırma konusu olmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu dersleri 10 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla başladı. Derslerinde başarısız olan ya da ortalamasını yükseltmek isteyen açıköğretim öğrencileri, altı haftalık bir eğitim alacak. Ardından Ağustos ayında düzenlenecek sınavlara katılım sağlanacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak yüz yüze mi, ne zaman yapılacak?

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AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak yüz yüze mi merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde eğitim görmekte olan öğrenciler için yaz okulu dersleri başladı. Eğitim süresi 6 hafta olarak belirlendi. Ağustos ayında sona erecek yaz okulu ardından adaylar, Ağustos ayında belirlenen tarihlerde sınavlara katılım sağlayacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023? İşte, AÖF yaz okulu sınav tarihleri 2023 takvimi…

2023 AÖF yaz okulu kayıtları başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt süreci sona erdi.

03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan Yaz Okulu kayıt işlemleri; 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de son buldu.

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşti.

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