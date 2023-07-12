BIST 6.328
DOLAR 26,14
EURO 28,82
ALTIN 1.627,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da kızını yakarak öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Şanlıurfa'da kızını yakarak öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Şanlıurfa'da kızını üstüne tiner döküp yakarak öldüren yabancı uyruklu babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Abone ol

Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Filistin uyruklu Mohammad Dwla ile taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son savunmasını yapan sanık Dwla, 13 yaşındaki kızı Amara Dwla'nın yaşam hakkını sonlandırdığı için pişman olduğunu, mahkemenin vereceği karara saygılı olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "Canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

Olay

Şanlıurfa'da üzerine 3 Eylül 2021'de dökülen tinerin alev almasıyla ağır yaralanan Filistin uyruklu 13 yaşındaki Amara Dwla, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma sonucu, banyoda üzerine tiner döktüğü kızını yakarak öldürdüğü anlaşılan baba Mohammad Dwla tutuklanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'daki inşaat kazısında çevredeki binaların kolonları çatladı!
İstanbul'daki inşaat kazısında çevredeki binaların kolonları çatladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile bir araya geldi
Pakistan'da 13 Ağustos'tan önce parlamento feshedilebilir!
Pakistan'da 13 Ağustos'tan önce parlamento feshedilebilir!
Sesi duyan ihbar etti! Eve giren ekipler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı
Sesi duyan ihbar etti! Eve giren ekipler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı
TEKNOFEST Girişim Yarışması başvuruları uzatıldı!
TEKNOFEST Girişim Yarışması başvuruları uzatıldı!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne dedi, kız okulu sözleri nedir, ikiye böldü
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne dedi, kız okulu sözleri nedir, ikiye böldü
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 kişiye umut oldu!
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 4 kişiye umut oldu!
İran Cumhurbaşkanı'ndan Kenya'ya resmi ziyaret!
İran Cumhurbaşkanı'ndan Kenya'ya resmi ziyaret!
Malatya'da depremzede üreticilere 1305 arılı kovan dağıtıldı!
Malatya'da depremzede üreticilere 1305 arılı kovan dağıtıldı!
Vahşet! Eski karısını boğup ormana gömdü savunmasında bakın ne dedi
Vahşet! Eski karısını boğup ormana gömdü savunmasında bakın ne dedi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na göre AK Parti'nin hedefinde gazeteciler var!
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na göre AK Parti'nin hedefinde gazeteciler var!
İngiltere'de 16 yaşındaki Türk genci, çevreci projesiyle ödül aldı!
İngiltere'de 16 yaşındaki Türk genci, çevreci projesiyle ödül aldı!