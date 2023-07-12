Oneycenter Yaz Turnuvası Nesefleri Kesti Şampiyon Belli Oldu!

Oneycenter Yaz Turnuvası bu yıl ikinci kere düzenlendi. Turnuvanın kurucusu Gökhan Gökmen aracılığıyla halı sahada gerçekleşen futbol şölenine binlerce kişi tanık oldu. Oneycenter Spor Tesisi ortakları Adem Çiçek ve Gökhan Gökmen geçen yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcılara ödüllerini takdim etti.

Abone ol

Türkiye’nin en büyük açık hava halı saha spor kompleksi Oneycenter, yine düzenlediği turnuva ile adından söz ettirdi. 2 Mayıs 2023 tarihinde başlayan turnuva, bir ayı aşacak şekilde düzenlendi. 20 takımın eşlik ettiği ve tam 56 müsabakanın oynandığı turnuvada birinciler belirlendi.

45 gün süren futbol turnuvasında çeşitli hakemler ve görüntüleme sistemleri de kullanıldı. Adem Çiçek ve Gökhan Gökmen’in gerçekleştirdiği çabalar ile beraber profesyonel bir turnuva daha düzenlendi. Bu turnuvaya TFF hakemleri de katılarak maçın en iyi şekilde yönetilmesini sağladı.

İki Şehrin Ortak Katılımı ile Oneycenter Yaz Turnuvası Düzenlendi

Ordu’nun Ünye bölgesinde yer alan Oneycenter Spor Tesisi kendi şehriyle sınırlı kalmadı. Samsun ve Ordu bünyesinden futbolseverleri bir araya getirdi. Kendi takımını oluşturanlar turnuvaya başvurmak için hak kazandı. Daha sonra turnuvada adil bir eşleşme ile birlikte maçlar oynanmaya başladı.

18 Haziran 2023 tarihinde final müsabakasında iki takım karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele sonrası birinciler ve ikinciler belirlendi. Üstelik sadece halı sahada yer alan futbolcular ve izleyiciler değil, web site üzerinden de takipler sürdürüldü. Turnuvaya olan ilgi sayesinde Oneycenter Spor Tesisi web sitesi tam 1 milyon 126 bin kişi tarafından ziyaret edildi!

Halı Saha Turnuvalarında Görülmemiş Özellikler Oyuncuları Şaşırttı!

Oneycenter Yaz Turnuvası hem oyuncuları hem de izleyicileri oldukça şaşırttı. Alışılmış halı saha turnuvalarının çok ötesine geçerek, yenilikçi sistemiyle beğenileri topladı. Turnuvada yer alan özellikler kurucular Gökhan GÖKMEN ve Adem Çiçek’in yanı sıra 47 Sponsor Şirket tarafından sağlandı.

Göze çarpan bazı özellikler ise şu şekilde yer alıyor:

● TFF hakemleri sayesinde profesyonel maç yönetimi,

● VAR sistemi ile tartışmalı pozisyonların izlenebilmesi,

● Tüm maçların canlı yayın olarak naklen sunulması,

● Dron çekimi ile unutulmaz bir görsel şölen oluşturulması,

● Yüz tanıma ve parmak okuma ile yüksek güvenlik sunmak,

● Maç öncesi ve sonrasında röportajlar,

● Soyunma odası görüntüleri.

Bu sayede Oneycenter Yaz Turnuvası adeta profesyonel maçları aratmadı!

Nefes Kesen Final Mücadelesinde TFF Süper Lig Hakemi Bünyamin Gezer Yönetimi!

Tam 45 gün süren Oneycenter Yaz Turnuvası 18 Haziran tarihinde final maçı ile sonlandı. 18 rakibini geride bırakarak finali hak edenler belli oldu. Finalin adı ise belliydi: Adak İnşaat F.K - Arpacıoğlu F.K.

Özel konukları ile final maçına hazırlanan turnuva aynı zamanda diğer futbolseverlere de kapısını açtı. Tam 15 bin kişinin izleyici olarak yer aldığı maçı canlı yayın olarak izleyen binlerce kişiyi daha konuk etti.

Elbette bununla da kalmayan futbol karşılaşmasına maçın hakemi damga vurdu! Profesyonelliğini bir kere daha ortaya koyan Oneycenter Yaz Turnuvası final maçı için TFF Süper Lig hakemi Bünyamin Gezer’i seçti. Final maçına yakışır bir yönetim ile birlikte barışçıl bir müsabaka yaşandı.

Oneycenter Yaz Turnuvası Kazananları

Futbol turnuvası her açıdan hem Ordu’nun hem de Türkiye’nin ilklerini yaşattı. Turnuvada sadece kazananlar göze çarpmadı. Aynı zamanda şehrin yetkili isimleri de ödülleri vermek için final müsabakasında özel izleyici olarak bulunuyordu. İşte turnuvanın kazananları ve ödül veren kişilerin isimleri.

● Turnuva Birincisi: Adak İnşaat F.K

● Turnuva İkincisi: Arpacıoğlu F.K

● Turnuva Üçüncüsü: Allstar F.K

● En Centilmen Takım: ÇiçekYapı İnşaat F.K

● En Centilmen Oyuncu: Ömer Dinç ( Yontaş F.K )

● Turnuvanın Gol Kralı: Taner Cındık ( Azelya Çiçek F.K )

● Turnuvanın En İyi Kalecisi: Cengiz Çalık ( Azelya Çiçek F.K )

● Turnuvanın Oyuncusu: Samet Aydın ( Arpacıoğlu F.K )

Ayrıca Turnuvada Emeği Geçen ; Köksal Hamarat - İdris Özdemir - Karagöz Medya Ekibi - Hakem Ersin Can, Sunucu Gökhan Beşikçioğlu ‘na Destek Plaketi Verilmiştir. Turnuvaya Katılan Tüm Takım Kaptanlarına Katılım Plaketi Takdim Edilmiştir.

Ödülleri Takdim eden ve Oneycenter yetkilileri...:

● Orhan Gürel ( Ünye Belediye Başkan Vekili )

● Gökhan Altun ( Ünye Jandarma.Asb.Üçvş. Edip Gökhan Altun )

● Osman Karayiğit ( Ünye Spor Kulübü Başkanı )

● Bünyamin Gezer ( TFF Onaylı Süper Lig Hakemi )

● Murat Ülgen ( Ordu Amatör Lig Spor Kulübü Federasyon Başkan Vekili)

● Musa Çiçek ( İş adamı )

● Davuk Çiçek ( İş adamı )

● Özgür Hasten ( İş adamı )

Turnuvaya Katılan Takımlar

1. Adak inşaat F.K

2. ALLSTAR F.K

3. Arpacıoğlu F.K

4. Azelya Çiçekcilik F.K

5. Çakırtepe Hastanesi F.K

6. Çiçek Yapi F.K

7. Karagöz Medya F.K

8. Kardeşler F.K

9. Köroğlu Kuyumculuk F.K

10. Kral Dönerci F.K

11. Mavi Marin F.K

12. Mef Yapı F.K

13. Nesa Nakliyat F.K

14. SD Monte Carlo

15. Trust FC

16. Tuna Kuaför F.K

17. Ünye Maden F.K

18. Werder Weremem F.K

19. Wolves Team Fc

20. Yontaş F.K