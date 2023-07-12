BIST 6.299
DOLAR 26,15
EURO 28,83
ALTIN 1.626,90
HABER /  DÜNYA

İran, Kenya'da otomobil fabrikası kuracak!

İran, Kenya'da otomobil fabrikası kuracak!

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, İran'ın ülkesinde otomobil fabrikası kuracağını duyurdu.

Abone ol

Ruto, başkent Nairobi'de, Afrika turuna çıkan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. İki lider bir araya geldikten sonra ülkeler arasında sağlık, hayvancılık, balıkçılık, yatırım ve bilişim alanlarında mutabakat zaptı imzalandı.

Ruto, Devlet Başkanlığının canlı yayımladığı basın toplantısında, Kenya'nın İran'la yaptığı ticaretin arttığına işaret ederek Kenya'nın tarım ürünlerini İran üzerinden Orta Asya'ya ulaştırmak istediğini belirtti.

İran ve Kenya arasındaki işbirliğini ileriye taşıyacaklarını vurgulayan Ruto, İran'ın kıyı şehri Mombasa'da bir otomobil fabrikası kuracağını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi de sağlık, tarım ve balıkçılık gibi alanlarda işbirliğini artırabileceklerini, İran ürünlerinin Kenya pazarında daha fazla yer almasını istediklerini kaydetti.

"10 yıl sonra Afrika'yı ziyaret eden ilk İranlı lider" olan Reisi, Kenya'dan sonra Uganda ve Zimbabve'ye gidecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Çocuk obezitede genetik faktörler önem taşıyor!
Çocuk obezitede genetik faktörler önem taşıyor!
Oneycenter Yaz Turnuvası Nesefleri Kesti Şampiyon Belli Oldu!
Oneycenter Yaz Turnuvası Nesefleri Kesti Şampiyon Belli Oldu!
Elazığ’da 10 bin 694 ağır hasarlı yapı yıkılıyor!
Elazığ’da 10 bin 694 ağır hasarlı yapı yıkılıyor!
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023, ayın kaçında?
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2023, ayın kaçında?
Bakan Göktaş duyurdu: O paralar bugün hesaplara yatıyor!
Bakan Göktaş duyurdu: O paralar bugün hesaplara yatıyor!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal itiraflar! 'Bu ülkeyi hiçbirimiz kurtaramayız!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal itiraflar! 'Bu ülkeyi hiçbirimiz kurtaramayız!
Şanlıurfa'da kızını yakarak öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis!
Şanlıurfa'da kızını yakarak öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis!
İstanbul'daki inşaat kazısında çevredeki binaların kolonları çatladı!
İstanbul'daki inşaat kazısında çevredeki binaların kolonları çatladı!
Pakistan'da 13 Ağustos'tan önce parlamento feshedilebilir!
Pakistan'da 13 Ağustos'tan önce parlamento feshedilebilir!
Sesi duyan ihbar etti! Eve giren ekipler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı
Sesi duyan ihbar etti! Eve giren ekipler dehşete düşüren manzara ile karşılaştı
TEKNOFEST Girişim Yarışması başvuruları uzatıldı!
TEKNOFEST Girişim Yarışması başvuruları uzatıldı!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne dedi, kız okulu sözleri nedir, ikiye böldü
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne dedi, kız okulu sözleri nedir, ikiye böldü