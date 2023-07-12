İran, Kenya'da otomobil fabrikası kuracak!

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, İran'ın ülkesinde otomobil fabrikası kuracağını duyurdu.

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Ruto, başkent Nairobi'de, Afrika turuna çıkan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. İki lider bir araya geldikten sonra ülkeler arasında sağlık, hayvancılık, balıkçılık, yatırım ve bilişim alanlarında mutabakat zaptı imzalandı.

Ruto, Devlet Başkanlığının canlı yayımladığı basın toplantısında, Kenya'nın İran'la yaptığı ticaretin arttığına işaret ederek Kenya'nın tarım ürünlerini İran üzerinden Orta Asya'ya ulaştırmak istediğini belirtti.

İran ve Kenya arasındaki işbirliğini ileriye taşıyacaklarını vurgulayan Ruto, İran'ın kıyı şehri Mombasa'da bir otomobil fabrikası kuracağını bildirdi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi de sağlık, tarım ve balıkçılık gibi alanlarda işbirliğini artırabileceklerini, İran ürünlerinin Kenya pazarında daha fazla yer almasını istediklerini kaydetti.

"10 yıl sonra Afrika'yı ziyaret eden ilk İranlı lider" olan Reisi, Kenya'dan sonra Uganda ve Zimbabve'ye gidecek.