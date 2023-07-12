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Kur'an'a saldırıya müsaade eden ülkelere ihracat yasaklansın!

Kur'an'a saldırıya müsaade eden ülkelere ihracat yasaklansın!

Kuveyt Millet Meclisi, Kur'an-ı Kerim'e hakarete müsaade eden ülkelere ihracatın ve bu ülkelere ait ürünlerin satışının yasaklanması dahil bir dizi tavsiye kararı aldı.

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Mecliste dün yapılan oturumda, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına müsaade edilmesine tepki olarak Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığına bazı tavsiyelerde bulunuldu.

Meclisin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığından "İslam dinine hakaretin suç sayılması ve Allah'a, peygamberlere ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret edenler aleyhine uluslararası mahkemelerde dava açılmasına imkan tanıyan kanunların çıkarılması için uluslararası mahfillerde üzerine düşeni yapması" istendi.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığına "dine hakaret edenlerin siyasi sığınma taleplerinin kabul edilmemesi" çağrısı yapıldı.

Ticaret Bakanlığına Kur'an-ı Kerim'e ve İslam dinine saldırıya müsaade eden ülkelerin piyasada, ticaret merkezlerinde ürünlerinin satışının yasaklanması için karar çıkarma tavsiyesinde bulunuldu.

Aynı şekilde Ticaret Bakanlığından "İslam dininin esaslarına saldırıya müsaade eden, bunu kişisel özgürlük kabul eden ve hakaret edenleri koruyan ülkelere ihracatın yasaklanması" talep edildi. Söz konusu gerekçelerle ürünleri yasaklanan ülkelerin mallarını satanlara karşı da sert tedbirler alma çağrısı yapıldı.

Dine hakaret içeren yayınları kaldırmayan sitelere erişim kısıtlaması

Enformasyon Bakanlığına "İslam dinine hakaret içeren Youtube, Tik Tok gibi platformlara karşı önlemler alma, hakaret içerikli paylaşımları engellenme" çağrısında bulunuldu.

Söz konusu platformların, Bakanlığın hakaret içerikli yayınları kaldırma talebine olumlu cevap vermemesi halinde belli bir süreyle erişiminin kısıtlanması tavsiyesinde bulunuldu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmış, menfur olay Türkiye başta olmak üzere uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

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