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Bursa'daki orman yangını! Meğer bilerek çıkarmış, gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'daki orman yangını! Meğer bilerek çıkarmış, gözaltına alındı

 BURSA'nın Osmangazi ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Kırsal Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanlık alanın farklı noktalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin yangını çıkardığını öne sürdüğü A.Ö'yü (35) gözaltına aldı.

Jandarma karakoluna götürülen A.Ö, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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