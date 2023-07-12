Öğrenciye vergisiz telefon kimler yararlanacak, yaş şartı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu. Özellikle iPhone modellerine yapılan zam haberleri ardından vergisiz telefon uygulamasının ne zaman başlayacağı, kimleri kapsayacağı soruları artış gösterdi.

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Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar satışı vadedilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu. Peki, öğrenciye vergisiz telefon satışı ne zaman yapılacak, kimler yararlanabilecek, yaş şartı var mı?

Çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üniversite öğrencileri için vergisiz telefon, bilgisayar ve bedava internet adımlarının atıldığını söyledi. Ayrıca Gençlik Bankası'nın kurulacağı aktarıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cep telefonu, bedava internet, gençlik bankası ile ilgili Mehmet Bey (Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek) çalışıyor. Gençlere verdiğimiz sözleri tutacağız.” ifadelerini kullandı.

Kimler faydanalanacak?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin önlisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.