3. dönem! Açık lise sınavları ne zaman, sınava nasıl giriş yapılacak? AÖL sınav saatleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 3. dönem sınav tarihi ve uygulanış biçimine dair açıklama yapıldı. Açık lise sınavlarının çevrim içi olarak yapılacağı daha önceki açıklamalarda duyurulmuştu. İşte, açık lise 3. dönem sınavı hakkında detaylar...

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Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri açıklandı! Açık lise öğrencileri, 3. dönem sınav tarihleirni beklerken, tarih paylaşımı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. 2022-3 Dönem AÖL sınav tarihi ne zaman? Açık lise sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

AÖL 3. dönem sınav tarihleri

2022-2023 yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının tarihi belli oldu. MEB, 3. dönem sınavlarının 28 Temmuz saat 09:30 ile 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 23:59'a kadar online olarak yapılacağını bildirdi.

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin 3. dönem sınavları 18 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

AÖL sınav sonuçlarının, sınav sürecinin noktalanmasının ardından bir hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.