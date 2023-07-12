BIST 6.332
DOLAR 26,15
EURO 28,82
ALTIN 1.626,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da dehşet! 20 yaşındaki genç anne ve babasını öldürüp kaçtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da dehşet! 20 yaşındaki genç anne ve babasını öldürüp kaçtı

İSTANBUL Bayrampaşa'dan son gelen haber kan dondurdu. 20 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanan anne ve baba hayatını kaybetti. Kaçan zanlı kısa sürede yakalandı.

Abone ol

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde beraber yaşadığı annesi Fatma A. (40) ve babası Rahmi A'yı (57) henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklayan Emre A. (20) olay yerinden kaçtı.

Gürültüyü duyan komşuların durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Fatma A. ile Rahmi A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan şüpheli Emre A. ise polis ekiplerince yakalandı.

Ölen çiftin komşuları, herhangi bir sorunu bulunmayan Emre A'nın anne ve babasına düşkün olduğunu ifade etti.

Polis merkezine götürülen Emre A'nın buradaki işlemleri devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Afrika sıcakları geliyor: Uzman isimlerden uyarı üstüne uyarı! İstanbul ve Ege için gün verildi: Sakın dışarı çıkmayın!
Foto Galeri Afrika sıcakları geliyor: Uzman isimlerden uyarı üstüne uyarı! İstanbul ve Ege için gün verildi: Sakın dışarı çıkmayın! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da 6 yaşındaki çocuğa istismar!
Tekirdağ'da 6 yaşındaki çocuğa istismar!
Karadeniz'deki sel nedeniyle prim ödemeleri ertelendi!
Karadeniz'deki sel nedeniyle prim ödemeleri ertelendi!
Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsoru belli oldu! İşte ligin yeni adı...
Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsoru belli oldu! İşte ligin yeni adı...
3. dönem! Açık lise sınavları ne zaman, sınava nasıl giriş yapılacak? AÖL sınav saatleri
3. dönem! Açık lise sınavları ne zaman, sınava nasıl giriş yapılacak? AÖL sınav saatleri
Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde peş peşe kritik görüşmeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde peş peşe kritik görüşmeler
Öğrenciye vergisiz telefon kimler yararlanacak, yaş şartı var mı?
Öğrenciye vergisiz telefon kimler yararlanacak, yaş şartı var mı?
Bursa'daki orman yangını! Meğer bilerek çıkarmış, gözaltına alındı
Bursa'daki orman yangını! Meğer bilerek çıkarmış, gözaltına alındı
Kur'an'a saldırıya müsaade eden ülkelere ihracat yasaklansın!
Kur'an'a saldırıya müsaade eden ülkelere ihracat yasaklansın!
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı!
Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı!
İzmir'de deprem oldu! Panik yaratan depremle ilgili Kandilli ve AFAD farklı açıkladı
İzmir'de deprem oldu! Panik yaratan depremle ilgili Kandilli ve AFAD farklı açıkladı
İran, Kenya'da otomobil fabrikası kuracak!
İran, Kenya'da otomobil fabrikası kuracak!