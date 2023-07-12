Trabzonspor'un Slovenya kampı devam ediyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.Abone ol
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana sol dizinde ağrısı olan Dorukhan Toköz ile sol arka adalesinden sakatlığı bulunan Denswil, katılmadı.
Teknik direktör Bjelica, hücum organizasyonları sırasında istediklerini yapmayan oyunculara şınav cezası verdi
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda hücum organizasyonlarının ardından çift kale maç yaptı.