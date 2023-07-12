Zelenski ve Stoltenberg'den kritik 'NATO' açıklaması! "Savaş devam ettiği sürece..."

NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde de diploması trafiği sürerken; Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg "Ukrayna, NATO’ya her zamankinden daha yakın" derken, Zelenski ise "NATO üyeliği için reformlarımızı sürdürüyoruz. Ancak savaş devam ettiği sürece katılamayacağımızın da farkındayız." ifadelerini kullandı.

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NATO üyesi ülkelerin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen zirve toplantısının ikinci gününde bir araya geldi.

Zirvede NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ortak basın açıklaması yaptı.

Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"Bu arada biz eşitler olarak bir araya geldik. Bakanlar düzeyinde askeri düzeyde toplantılar yapıldı. Gelecekte umuyorum ki müttefikler olarak da bir araya geleceğiz.

Ukrayna NATO'ya her zamankinden daha yakın, şartlar yerine getirildiğinde davet sunacağız. Şu anda Avrupa'da savaş devam etmekte. Rusya askeri güç kullanarak komşusunu işgal etti. Putin'in kazanması Ukrayna ve dünya için trajedi olur. Ukrayna'nın kendi yolunu seçme hakkı var. Hangi güvenlik birliği içinde kalmaları kendilerinin tercihi. Moskova'nın kimin üye olup olmayacağı konusunda bir düşüncesi olamaz. Rusya zaten birliğin genişlemesine karşı. Ukrayna'yı birliğe daha yakın hale getiriyoruz. Moskova zaten bunu protesto edecek."

Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

"Bize yardım ve destekleriniz sunan ülkelere teşekkür ediyorum. NATO güçleriyle askerlerimizin operasyonel güçlerin artırılmasını önemsiyoruz. NATO üyeliği için de reformlarımızı sürdürüyoruz. Bu çabalarımızın sizin tarafınızdan da görülüyor olması güzel. Güvenlik garantileri bizim için son derece önemli. Güvenlik garantileri bizim NATO yolunda entegrasyonumuzu kolaylaştıracak. Bunun önemi ve başarılı bir adım olacağı konusunda eminim. Zirvenin sonuçlarının iyi olduğunu düşünüyorum. Litvanya'ya da vermiş oldukları destek için teşekkür ediyorum.

Hiçbirimiz dünya savaşının olmasını istemiyoruz. Ukrayna mücadelesini sürdürüyor. Ukrayna NATO üyeliğine çok yaklaştı. Savaş sürdüğü sürece NATO'ya üye olamayacağız. Savaş bitince bunun için şartlar sağlanacaktır. NATO'ya üye olabilmemiz için hayatta kalmamız gerekiyor. AB'ye adaylık da bir sinyaldir. Bunlar Rusya için de çok güçlü mesajlardır.

Ukrayna kendi amaçlarını biliyor. Bugün başka ciddi sinyaller gördük. Bugün güvenlik garanti konusunda uzlaşmaya varmamız, NATO'ya olan yolumuzda önemlidir. NATO üyeleri arasında bizim için tehdit edecek bir üye yok. Bizim istediğimiz garantilerin devamlılığını güvenliğin devamlılığını sağlayan bir anlaşma istiyoruz. Sabah yapılan anlaşma bunları sağlayacak gibi görünüyor."

Kremlin: Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesi çok tehlikeli

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Ukrayna'nın NATO'ya katılımı konusuna karşı çok olumsuz bir tavrımız var. Bu konu, bugün G7 ülkelerinin güvenlik garantisi vereceğine dair yapılan açıklama ile doğrudan bağlantılı ve bu Ukrayna ile ilgili olarak dile getiriliyor. Bunun son derece hatalı ve potansiyel olarak çok tehlikeli olduğunu düşünüyoruz. G7 ülkeleri Ukrayna'ya herhangi bir güvenlik garantisi vererek aslında uluslararası güvenliğin bölünmezliği ilkesini hiçe saymaktadırlar. Yani Ukrayna'ya güvenlik garantisi vererek Rusya'nın güvenliğine tecavüz etmektedirler" ifadelerini kullandı.