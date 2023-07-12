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Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı!

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV zammı!

Cumhurbaşkanı kararıyla KDV oranları artırılması sonucu köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de zam geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2023 yılında köprü ve otoyol geçiş ücretleri zamlandı. Peki Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ne kadar zam yapıldı, geçiş ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar haberimizde...

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Cumhurbaşkanı kararıyla KDV oranları artırıldı. Bu artış, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine de yansıtıldı. Vatandaşlar köprü ve otoyollara yapılan KDV zammı sonrası köprü ve otoyol geçiş ücretlerini araştırmaya başladı. Peki  bu durum köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? İşte Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2023 yılında köprü ve otoyol geçiş ücretleri...

Katma Değer Vergisi'ne yapılan zammın ardından köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde de artış yaşandı. Karayolları Genel Müdürlüğü KGM, KDV zammının ardından 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Osmangazi köprülerinin yeni geçiş ücretini duyurdu. 

Köprü ve otoyollara KDV zammı geldi. 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyol geçiş ücretleri fiyatı arttı. 7 Temmuz Cuma günü alınan kararla yüzde 18'lik KDV dilimi yüzde 20'ye yükselmişti. Zamlar pazartesinden itibaren piyasayı etkilerken köprü ve otoyol ücretleri de arttı.

*15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8,25 TL'den 8,50 TL'ye yükseldi.

*Ankara-Niğde Otoyolu (Ankara Alın giriş, Niğde Gölcük çıkış) 138,50 TL'den 140 TL'ye yükseldi.

*Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184,50 TL'den 190 TL'ye yükseldi. 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL'den 205 TL'ye yükseldi.

*Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş – 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) 272,50 TL'den 280 TL'ye yükseldi.

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