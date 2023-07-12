BIST 6.343
DOLAR 26,13
EURO 28,80
ALTIN 1.626,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ölü bulunan 'Maseratili polis' Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi konuştu: Hesabını verecek

Ölü bulunan 'Maseratili polis' Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi konuştu: Hesabını verecek

Trafikte tartıştığı avukatın bacağını kırmakla suçlanan ve dün aracında ölü bulunan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül, "Bu adamı, el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum." dedi.

Abone ol

 İzmir-İstanbul otoyolunda karıştığı kavganın ardından kamuoyunda "Maseratili Polis" olarak tanınan ve yaşanan süreçte açığa alınan polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül’ün cesedi bulundu.

Muğla’nın Ortaca ilçesi Kargıcak Yolu’nda dün saat 16.30 sıralarında bir kişinin cansız bedeninin görülmesi üzerine yetkililere haber verildi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin olay yerine gelmesi sonucu, kafasından silahla vurularak hayatını kaybettiği öğrenilen kişinin polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül olduğu tespit edildi. 

"Acımı bile yaşayamıyorum"

Üçgül'ün eşi Özlem Üçgül sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Üçgül, paylaşımında, "Bu adamı, el birliği ile intihara sürükleyen hesabını verecek. Acımı bile yaşayamıyorum. Hala asılsız haberler. Benim eşim onurlu, gururluydu. Atılan iftiraları hazmedemedi. Çocuklarım babasız kaldı. Sizin de ciğeriniz yansın. Rabbim hesabını soracak. Ne geçti eline avukat? Vurmadı bile sana. Nasıl bitirdiniz dağ gibi adamı? Bir lokma haram yemedi, yedirtmedi" dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 18 kişi yakalandı!
Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 18 kişi yakalandı!
Türk Kızılay, 3 bin 482 depremzedeye kurban eti dağıttı
Türk Kızılay, 3 bin 482 depremzedeye kurban eti dağıttı
Aşure günü ne zaman, hangi gün? Hangi gün başlıyor, kaç gün sürecek?
Aşure günü ne zaman, hangi gün? Hangi gün başlıyor, kaç gün sürecek?
Trabzonspor'un Slovenya kampı devam ediyor
Trabzonspor'un Slovenya kampı devam ediyor
Zelenski ve Stoltenberg'den kritik 'NATO' açıklaması! "Savaş devam ettiği sürece..."
Zelenski ve Stoltenberg'den kritik 'NATO' açıklaması! "Savaş devam ettiği sürece..."
Sırbistan'da Rusya'ya yaptırımı destekleyen bakan görevden alındı!
Sırbistan'da Rusya'ya yaptırımı destekleyen bakan görevden alındı!
Gelecek ve Saadet partilerinin grubu TBMM’de ilk toplantısını düzenledi
Gelecek ve Saadet partilerinin grubu TBMM’de ilk toplantısını düzenledi
NATO zirvesine Erdoğan damga vurdu! Alman gazetesinden övgü dolu sözler: "NATO'nun yeni güçlü adamı, hiç bu kadar güçlü olmadı"
NATO zirvesine Erdoğan damga vurdu! Alman gazetesinden övgü dolu sözler: "NATO'nun yeni güçlü adamı, hiç bu kadar güçlü olmadı"
Muharrem ayı başlangıç tarihi Muharrem ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? 2023
Muharrem ayı başlangıç tarihi Muharrem ayı ne zaman, hangi gün başlayacak? 2023
İstanbul'da dehşet! 20 yaşındaki genç anne ve babasını öldürüp kaçtı
İstanbul'da dehşet! 20 yaşındaki genç anne ve babasını öldürüp kaçtı
Tekirdağ'da 6 yaşındaki çocuğa istismar!
Tekirdağ'da 6 yaşındaki çocuğa istismar!
Karadeniz'deki sel nedeniyle prim ödemeleri ertelendi!
Karadeniz'deki sel nedeniyle prim ödemeleri ertelendi!