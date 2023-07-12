"Filenin Sultanları", FIVB Milletler Ligi Finalleri'ne İtalya maçıyla başlayacak!

Aşure günü ne zaman, hangi gün? Hangi gün başlıyor, kaç gün sürecek?

Zelenski ve Stoltenberg'den kritik 'NATO' açıklaması! "Savaş devam ettiği sürece..."

NATO zirvesine Erdoğan damga vurdu! Alman gazetesinden övgü dolu sözler: "NATO'nun yeni güçlü adamı, hiç bu kadar güçlü olmadı"