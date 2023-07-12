Arda Güler kimdir, kaç yaşında? Arda Güler'in annesi, babası kim? Kardeşi var mı, boyu kaç?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, La Liga devi ile 6 yıllık sözleşmeye imza attı. Arda Güler kimdir, aslen nereli? Arda Güler anne ve babası kimdir?

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2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren genç futbolcu Arda Güler, imzaladığı sözleşmenin ardından Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer oldu. Avrupa devi ile 6 yıllık sözleşmeye imza atan milli futbolcu Arda Güler hakkındaki bilgiler futbolseveler tarafından internet üzerinde aranmaya başladı. Peki Arda Güler kimdir, kaç doğumlu, nereli? Arda Güler'in ailesi kimdir? Arda Güler'in boyu kaç, sevgilisi var mı? Arda Güler'in maaşı ne kadar? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Arda Güler kimdir?

25 Şubat 2005'te hayata gözlerini açan Arda Güler, Ankara'da dünyaya geldi. Milli Takım oyuncusu olan Arda Güler, sol ayağına hakimdir. Futbol ile ilk kez 9 yaşındayken dahil olduğu Gençlerbirliği alt yapısında tanışan Arda Güler, yaşı 14'e geldiğinde Fenerbahçe tarafından fark edilerek sarı-lacivertlilerin alt yapı kadrosuna dahil olmuştur. 2019'da Fenerbahçe U16 takımında oynamaya başlayan Arda, 2021 yılında Fenerbahçe'nin U19 takımına alındı. Arda Güler, takvimler 13 Ocak 2021 tarihini gösterdiğinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşmeye imza atarak, profesyonel futbol kariyerine ilk adımı attı.

Arda Güler'in annesi kim?

Arda Güler'in annesinin adı Serap Güler, Arda Güler'in babasının adı ise Ümit Güler'dir. Arda Güler'in kardeşi olup olmadığı bilinmemektedir.

2005 doğumlu olan Arda Güler 18 yaşındadır. Genç futbolcu, 1,76 m boyundadır.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Zeynep Saka ile sevgili olduğu iddia edilmektedir. Arda'dan resmi açıklama gelmezken sosyal medyadaki bazı kullanıcılara göre, Zeynep Saka'nın Arda Güler'in kuzeni de olabileceği söylenmektedir.

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan Arda Güler'in sözleşmesine 30 Milyon Euro'ya serbest kalır maddesi eklendiği belirtilmişti.

Arda Güler'in transferie ilişkin Fenerbahçe tarafından KAP yapılan bildiride, "Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Arda Güler'in Real Madrid'de ne kadar maaş alacağı ise henüz bilinmiyor.

8 Haziran 2023'te yapılan güncellemeye göre, genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 15 Milyon Euro olarak gösteriliyor.

Futbol kariyeri

Arda Güler, 9 yaşındayken şehrinin takımı olan Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. Gençlerbirliği Futbol Okulunda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda, burada birçok lig maçında top toplayıcılık yaptı ve 'ikibuçukluk' lakabını aldı.

Arda, ilk kez Osmanlıspor-Gençlerbirliği U14 maçında başka bir futbolcuyu izlemek için tribünde yer alan Serhat Pekmezci tarafından fark edildi. Bu maçtan sonra Pekmezci, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'a Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD iletti. Başkan Ali Koç Gençlerbirliği SK başkanı Murat Cavcav ile temas kurdu ve transferin son günü 20 Şubat 2019'da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kısa süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve kulübün genç takımında oynamaya başladı.