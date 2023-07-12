Arda Güler'in annesi Serap Güler kimdir, kaç yaşında? Serap Güler ne iş yapıyor?

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in annesi Serap Güler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, hastalığı ne? sorularının yanıtları futbol severlerce merak ediliyor. Biz de Arda Güler hayranları için Arda Güler'in annesi Serap Güler'in bilinmeyenlerini derledik. İşte Serap Güler kimdir sorusunun ne detaylı yanıtı....

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Serap Güler kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, hastalığı ne? soruları Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olması sonrası en çok merak edilen konular arasına girdi. Real Madrid'le sözleşmesini imzalayan Arda Güler ile annesinin duygusal anları bugünkü imza törenine damga vurdu. Herkes Arda Güler'i izlerken annesi Serap Güler gibi gözyaşlarını tumadı, duygusal anlar yaşadı.

Serap Güler kimdir?

Arda Güler'in annesi Serap Güler, bir dönem yaşadığı rahatsızlıkla gündeme gelmişti. Oğlu Arda Güler, Serap Güler için formasının altına özel bir tişört yaptırmıştı. Arda Güler, gol sevinci sonrası formasının altında "Annecim seni çok seviyorum" yazılı tişörtü kameralara göstermişti. O dönem herkes Arda Güler'in annesi kim, Arda Güler'in annesi Serap Güler'in hastalığı ne sorularının yanıtlarını merak etmişti. Arda Güler'in annesi Serap Güler'in hastalığının kalbiyle alakalı olduğu ve bir kalp ameliyatı geçirdiği açıklanmıştı.