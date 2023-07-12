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Samsun'da 81 yaşındaki adam dehşet saçtı! Bakın ne ceza verildi

Samsun'da 81 yaşındaki adam dehşet saçtı! Bakın ne ceza verildi

Samsun'da komşular arasında küfürleşme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 81 yaşındaki adam, komşusu olan baba-oğulu bıçakla yaraladı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.(81) ile koşusu olan K.Ö.(59) ve oğlu Ş.Ö.(31) arasında küfürleşme yüzünden kavga çıktı. Kavga sırasında Ş.K., komşusu K.Ö.'yü sol göğsünün 2 yerinden, Ş.Ö.'yü ise sağ bilek ve sağ kalçasından yaraladı.

K.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan S.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren yaşlı adama elektronik kelepçeli ev hapsi verildi.

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