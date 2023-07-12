Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri, zirvenin ikinci gününde de devam ediyor.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.