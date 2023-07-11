Dünyanın gözü NATO zirvesinde! Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler, dikkat çeken kareler

Zirvede, Ukrayna’daki savaşın yanı sıra, NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak’ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak.