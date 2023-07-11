Dünyanın gözü NATO zirvesinde! Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler, dikkat çeken kareler
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Litvanya’nın başkenti Vilnius’a geldi.
Litvanya’nın başkenti Vilnius, NATO Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayacak zirveye katılım sağlamak üzere TSİ 16.00 sıralarında Vilnius’a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Vilnius Havalimanı'nda Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve diğer yetkililer karşıladı.
Zirvede, Ukrayna’daki savaşın yanı sıra, NATO coğrafyasına yönelik meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, terörizm başta olmak üzere NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak’ın savunma yapılanmasının ve caydırıcılığının güçlendirilmesine yönelik planlamalar ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konaklayacağı otele gelişinde, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.