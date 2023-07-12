Menzil Tarikatı şeyhi Abdülbaki Erol vefat etti! Şeyhin rahatsızlığı eşi ve çocukları...

Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Menzil Tarikatı şeyhi i Abdulbaki Erol hayatını kaybetti. Abdülbaki Erol kimdir?.. Eşi ve çocukları kim? Menzil Şeyhi'nin hastalığı neydi? Menzil'in yeni şeyhi kim olacak?

Abone ol

Menzil Cemaati’nin lideri olan ve cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği 74 yaşındaki Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol hayatını kaybetti. Menzil Cemaati Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni ismini kullanan Erol, tedavi gördüğü İstanbul'da cemaate bağlı Emsey Hastanesi'nde bugün saat 14.10'da vefat etti.

Yerine oğlu Saki Erol'un geçmesi bekleniyor

1949 doğumlu olan Abdülbaki Erol (Elhüseyni), abisi Muhammed Raşit Elhüseyni’nin 1993 yılında vefat etmesi sonrasında Menzil’in yeni lideri olmuştu. Menzil’in yeni liderinin, Abdulbaki Elhüseyni’nin oğlu olan Saki Erol olması bekleniyor.

Abdulbaki Erol kimdir?

Merkezi Adıyaman'da bulunan Menzil tarikatının (Nakşibendi tarikatı) "şeyh"idir. Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğmuştur. Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde ölünce Abdulbaki Erol Menzil tarikatının "şeyh"i oldu.

Genç yaşta vereme yakalanmıştı

Abdulbaki Erol'un Hz Muhammed'in 30'ncu göbekten torunu olduğu söylenmektedir. Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.

Cemaat'in kurucusu babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'nin 1972 yılında ölümünden sonra abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol zamanında genişleyen tarikatın 22 Ekim 1993 tarihinde onun da ölümü üzerine tarikatın şeyhliği koltuğuna oturmuştur.

Şeyh Abdulbaki Erol’un çocukları ve halifeleri

Abdulbaki Erol'un yedi halifesi bulunuyor. İkisi hayatta değil. Hayatta olan 5 halifesinden 2’si beş erkek evladından olan torunları. İsimleri Seyyid Muhammed Saki ve Seyyid Muhammed Fettah. Seyyid Abdulbaki Erol’un halifeleri şu şekilde sıralanıyor;

1- Seyda Molla Hıdır (ks) Hz. (Vefat etti) / Mardin

2- Seyda Molla İbrahim (ks) Hz. (Vefat etti)

3- Seyda Molla Seyyid Mustafa (ks) Hz. / Mersin

4- Seyda Molla Abdurrahman (ks) Hz.

5- Seyda Molla Nezir (ks) Hz. / Hakkari

6- Seyda Molla Seyyid Muhammed Saki (ks) Hz. / Menzil

7- Seyda Molla Seyyid Muhammed Fettah (ks) Hz. / Menzil

8- Seyda Molla Şeyhmus Ertekin (ks) Hz. / Şanlıurfa

En gözde torunu Muhammed Erol

Nakşi Şeyhi Abdulbaki Erol kamuoyu ve tarikat üyesi sofilerin önüne genellikle torunları ile birlikte çıkıyor. En küçük torunu Muhammed Murtaza El Huseyni de onun gözdesi.