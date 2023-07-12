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Sadık Dedecan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sadık Dedecan nasıl öldü, sebebi ne?

Sadık Dedecan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Sadık Dedecan nasıl öldü, sebebi ne?

Sadık Dedecan kimdir, kaç yaşında, ölüm nedeni ne? soruları bugünün gündeminde. Aslen Şanlıurfalı olan TikTok fenomeni Sadık Dedecan, 35 yaşında yaşamını yitirdi. Sadık Dedecan'ın nasıl öldü, ölüm nedeni ne? sorunun yanıtı ise yürek burkucu. Sadık Dedecan, TikTok'a video çekimi için gittiği bir mağazada açık halde bulunan bir elektrik kablosuna dokunması sonucu, elektrik akımına kapılarak can verdi. TikTok fenomeni olan 35 yaşındaki Sadık Dedecan sosyal medyada Şanlıurfalı oluşuyla ve 'Ben yaptı

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Sadık Dedecan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, nasıl öldü, ölüm nedeni ne? soruları Sadık Dedecan'ın genç yaşta talihsiz bir kazayla yaşama veda etmesi sonrası gündemde. Aslen Şanlıurfalı olan Sadık Dedecan TikTok fenomeniydi ve 35 yaşındaydı.

Sadık Dedecan kimdir?

Sadık Dedecan'ın Şanlıurfa'da bir video çekimi sırasında elektrik çarpmasına uğraması sonrası takipçileri 'Sadık Dedecan öldü mü, neden öldü, nasıl öldü?' sorularının yanıtlarını bulmak için Google'a başvurdu. Sadık Dedecan'ın başına gelenleri arayanlar gördükleri ölüm haberi sonrası yıkıldı. Sosyal medya 'Ben yaptım' sözleriyle tanınan Sadık Dedecan'ın ölümü sonrası yasa büründü. 

35 yaşında aslen Şanlıurfalı olan Sadık Dedecan, TikTok'taki hesabına video çekmek için Şanlıurfa'daki bir mağazaya gitti.  Olay, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işlettiği giyim mağazasında çektiği videolarla Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan; iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dedecan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'e ulaştırılan Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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