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Mısır, devlet hisselerinin satışı için 1,9 milyar dolarlık sözleşme imzaladı

Mısır, devlet hisselerinin satışı için 1,9 milyar dolarlık sözleşme imzaladı

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, hükümetin, devlet varlıklarından hisse satmak için 1,9 milyar dolarlık bir dizi sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Mustafa Medbuli, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, gelecek dönemlerde ekonomide liderliği üstlenmesi için özel sektörü güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Hükümetin devlet varlıklarından hisse satmak için 1,9 milyar dolarlık sözleşmeler imzaladığını ifade eden Medbuli, hükümetin ayrıca 2 milyar doları aşan hisse satışlarını açıklamaya hazırlandığını kaydetti.

Medbuli, 1,9 milyar dolarlık anlaşmaların 1,65 milyar dolarının döviz cinsinden, kalan miktarın cüneyh üzerinden ödeneceğini ifade etti.

Devlet varlığı hisselerinin satış politikasının krizle ilgisi olmayan bir ekonomi politikası olduğuna dikkati çeken Medbuli, Mısır'ın gelecek 3 yılda döviz rezervini yıllık ortalama 70 milyar dolar arttırarak, 2026'da devletin toplam döviz gelirlerini 191 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediğini bildirdi.

Mısır'da devlet hisselerinin özel sektöre satışı Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Kahire'yle 3 milyar dolarlık ekonomik reform paketi programına başlamak için öne sürdüğü şartlar arasında yer alıyor.

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