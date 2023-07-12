Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un Topuk Yaylası kamp kadrosu açıklandı.Abone ol
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ikinci etap kamp çalışmalarını Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek bordo-beyazlı ekibin kampında yer alacak futbolcuların isimleri duyuruldu.
Bugün başlayacak ve 26 Temmuz'a kadar sürecek kampa katılacak 33 futbolcu şöyle:
Erce Kardeşler, Visar Bekaj, Abdullah Yiğiter, Yavuz Boyar, Arel Ekinci, Cengiz Demir, Nikola Maksimovic, Burak Öksüz, Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Matur, Ahmet Çörekçi, Kerim Alıcı, Sam Adekugbe, Engincan Aksoy, Armin Hodzic, Musa Çağıran, Giorgi Aburjania, Görkem Sağlam, İbrahim Demir, Rayane Aabid, Mehdi Boudjemaa, Ussumane Djabi, Dele Bashiru, Ali Yıldız, Saba Lobjanidze, Joelson Fernandes, Ünal Durmuşhan, Neyou, Carlos Strandberg, Bertuğ Yıldırım, Onur Arı ve Koray Yağcı.
Akdeniz ekibi, 29 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yeni sezon öncesi ilk hazırlık kampını gerçekleştirmişti.