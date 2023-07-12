Yeşil Vadi'nin Kızı Melissa karakteriyle ekrana dönen Beren Gökyıldız kilosuyla bugün magazinin gündemine oturdu. İbrahim Tatlıses'in daha 14 yaşındaki çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'a 'kilo ver' demesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Daha gelişim çağında olan ve 1,52 boyundaki Beren Gökyıldız'a 5-6 kilo ver diyen İbo'ya eleştiri yağdı. Peki Beren Gökyıldız kimdir, kaç yaşında? Beren Gökdeniz kaç kilo, boyu kaç?

Abone ol

Yeşil Vadi'nin Kızı Melissa karakteriyle ekranlara geri dönen Beren Gökyıldız'ın son hali İbrahim Tatlıses'in hoşuna gitmedi. Ünlü şarkıcı Beren Gökyıldız'ın kilosunu eleştirdiği bir paylaşım yaptı. Beren Gökyıldız'ın kilosu kaç sorularının aranmasına neden olan İbrahim Tatlıses'in açıklaması sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Daha gelişim çağında olan ve sadece 14 yaşındaki Beren Gökyıldız'ın kilosunun fazla olduğunu söyleyen İbrahim Tatlıses, '5-6 kilo vermen' gerek dedi.

İbrahim Tatlıses bununla da kalmadı ve Beren Gökyıldız'a "Kebaba düşkünlüğün sürmez inşallah” diye seslendi. Sosyal medyadan İbrahim Tatlıses'in yorumu eleştirenler, Beren Gökyıldız'a sahip çıktı. Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın gelişim çağındaki bir çocuk olduğunu söyleyen takipçiler, gelişim çağındaki bir çocuğun kilosu ve görünüşüyle ilgili sözlerin acımasız ve yanlış olduğunu yazdılar.

Beren Gökyıldız kimdir?

Beren Gökyıldız, 29 Eylül 2009'da doğmuş Türk oyuncudur. İstanbul'da doğan Beren Gökyıldız, oyunculuk kariyerine çok küçük yaşlarında başlamış ve izleyicilerin ilgisini çekmiştir.

Beren Gökyıldız, oyunculuk kariyerine Fox TV'de yayımlanan Kocamın Ailesi dizisi ile başladı. Bu dizide Pelin Okay rolüne hayat verdi ve büyük bir ilgi topladı.

Küçük yaşlarda olmasına rağmen performansını başarıyla sergileyen Gökyıldız, daha sonra birçok dizide, filmde ve programda rol aldı.

Beren Gökyıldız Hangi Dizilerde Rol Aldı?



Kocamın Ailesi

Anne

Bizim Hikaye

Kızım

Mucize Doktor

Çocukluk

Yeşil Vadinin Kızı