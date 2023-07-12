Galatasaray yeni transferini KAP'A bildirdi! Bugün İstanbul'a geliyor...

Galatasaray, Angelino transferi için RB Leipzig ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray, José Ángel Esmoris Tasende’nin (Angelino) geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İspanyol sol bek Angelino, bugün İstanbul'da olacak.

Galatasaray'ın Angelino için ödeyeceği ücret belli oldu

Galatasaray'ın, RB Leipzig forması giyen sol bek oyuncu için ödeyeceği ücrette belli oldu.

Galatasaray, Alman ekibine 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.

Galatasaray'ın, RB Leipzig'ten kiraladığı oyuncu bu sezon Sarı-Kırmızılı formayı 20 defa terletirse zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Alman ekibine 6 milyon Euro ödeme yapılacak. Anlaşma aynı zamanda 1 milyon Euro'luk da bonus içeriyor.

Opsiyon devreye girerse Angelino ile 3 yıl devam

Galatasaray'ın opsiyonun devreye girmesi durumunda ise 26 yaşındaki İspanyol sol bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Geçen sezonu Hoffenheim'da kiralık geçiren ve hücumcu bir bek profiline sahip olan Angelino, Alman ekibinde 35 maçta 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

Angelino'nun güncel piyasa değeri 12 milyon euro.