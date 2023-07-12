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Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Yunan basınında! Süresine dikkat çektiler: 'Mükemmel' bir atmosferde geçti"

Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Yunan basınında! Süresine dikkat çektiler: 'Mükemmel' bir atmosferde geçti"

Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşmenin "mükemmel" bir atmosferde geçtiğini ve planlanandan uzun sürdüğünü duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Vilnius’ta Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından tarafından Erdoğan-Miçotakis görüşmesi ilişkin Yunan medyasında görüşmenin “sıcak” geçtiğine ilişkin haberler yer aldı. Erdoğan ve Miçotakis’in 1,5 yıl sonra yüz yüze ilk kez bir araya geldiğini duyuran Yunan medyası, görüşmenin planlanandan daha uzun sürdüğünü yazdı. Yarım saat süren görüşmenin “mükemmel” bir atmosferde geçtiği ifade edildi.

Miçotakis, Scholz görüşmesini iptal etti

Yarım saatlik bir gecikme ile gerçekleştirilen ve beklenenden uzun süren görüşmenin ardından Miçotakis’in Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesini iptal ettiği aktarıldı. Bugünkü görüşmenin bir çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilmediği kaydedilirken, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Kalın’dan Miçotakis’e tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, “Yeni hükümetimiz, yeni kabinemiz var” dediği aktarılırken Miçotakis’in ise “Bizim gibi. Ancak bakanlarımız zaten görüştüler ve iyi de bir temas kurdular” ifadelerine yer verildi. Toplantıya daha sonra MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Miçotakis’i yeniden seçilmesi nedeniyle tebrik ettiği kaydedildi. Miçotakis’in ise Kalın’a yeni görevinde başarılar dilediği aktarıldı.

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