DEVA Parti'li Mustafa Yeneroğlu, vergi artışlarını eleştirdi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bazı vergilerdeki artışa ilişkin, "Bu vergilerin, 'faiz sebep enflasyon sonuç' iddiası ve israfın oluşturduğu milyarlarca açığın kapatılması için getirildiği açıktır." dedi.

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Mustafa Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vergi artışlarına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanun teklifinde yer alan iki maddenin, anayasaya aykırı bir şekilde hayata geçirilmeye çalışıldığını ileri süren Yeneroğlu, bu maddelerden birinin, 2023'te bir defaya mahsus olarak motorlu taşıtlar vergisinin iki katına çıkartılmasını öngören düzenleme olduğunu söyledi.

Mustafa Yeneroğlu, ek vergilerin nedeninin deprem olmadığını iddia ederek, "Bu vergilerin, 'faiz sebep enflasyon sonuç' iddiası ve israfın oluşturduğu milyarlarca açığın kapatılması için getirildiği açıktır." diye konuştu.

Kovid-19 izni kapsamında hükümlülere denetimli serbestlik getirilmesine ilişkin maddeyi de eleştiren Yeneroğlu, "Bu düzenleme, örtülü özel bir aftır." ifadesini kullandı.