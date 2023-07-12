BIST 6.383
DOLAR 26,14
EURO 29,01
ALTIN 1.641,41
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranı

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 23 Temmuz yapılacak olan KPSS lisans sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan memur adayları, sınava hangi okullarda gireceklerini merak ediyor. KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki, 2023 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Abone ol

2023 KPSS sınav giriş belgesi için tarih araştırmaları başladı. Sınava kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, sınava girecek olan memur adayları gözlerini ÖSYM'den gelecek olan KPSS sınav giriş yerleri duyurusuna çevirdi. Peki, 2023 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı kaldırılacak mı? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali istenen maddeleri

Bursluluk sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri açıklandı mı? (2023 İOKBS sınav tarihi)

Öğretmen il içi tayin başvuruları başladı mı? (İl içi tayin başvuru ve sonuç tarihi takvimle duyuruldu)

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar online mı yapılacak?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav tarihleri açıklandı

KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

2023 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

2023 KPSSne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Huawei'nin ilk yerel bulut servisi Huawei Cloud tanıtıldı
Huawei'nin ilk yerel bulut servisi Huawei Cloud tanıtıldı
Mustafa Destici'den, emekli maaş artışına ilişkin öneriler
Mustafa Destici'den, emekli maaş artışına ilişkin öneriler
DEVA Parti'li Mustafa Yeneroğlu, vergi artışlarını eleştirdi
DEVA Parti'li Mustafa Yeneroğlu, vergi artışlarını eleştirdi
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Yunan basınında! Süresine dikkat çektiler: 'Mükemmel' bir atmosferde geçti"
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Yunan basınında! Süresine dikkat çektiler: 'Mükemmel' bir atmosferde geçti"
2024 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi
2024 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi
Beren Gökyıldız kimdir, kaç yaşında? Beren Gökdeniz kaç kilo, boyu kaç?
Beren Gökyıldız kimdir, kaç yaşında? Beren Gökdeniz kaç kilo, boyu kaç?
Antalya ve Muğla'da orman yangını çıktı! Korkunç görüntüler geliyor
Antalya ve Muğla'da orman yangını çıktı! Korkunç görüntüler geliyor
AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap: Kendi partisi liderliğini tartışırken...
AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap: Kendi partisi liderliğini tartışırken...
ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı
ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı
Galatasaray yeni transferini KAP'A bildirdi! Bugün İstanbul'a geliyor...
Galatasaray yeni transferini KAP'A bildirdi! Bugün İstanbul'a geliyor...
İstanbul'da vahşet! Bir evde dondurucuda parçalanmış ceset bulundu
İstanbul'da vahşet! Bir evde dondurucuda parçalanmış ceset bulundu
Yenidoğan bebeklerin yaz aylarında sağlığı nasıl korunur?
Yenidoğan bebeklerin yaz aylarında sağlığı nasıl korunur?