KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 23 Temmuz yapılacak olan KPSS lisans sınavı öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan memur adayları, sınava hangi okullarda gireceklerini merak ediyor. KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki, 2023 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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2023 KPSS sınav giriş belgesi için tarih araştırmaları başladı. Sınava kısa bir zaman kalmasıyla birlikte, sınava girecek olan memur adayları gözlerini ÖSYM'den gelecek olan KPSS sınav giriş yerleri duyurusuna çevirdi. Peki, 2023 KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



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KPSS 2023 sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan 10 gün önceye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Buna göre; KPSS sınav giriş yerlerinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.



2023 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

2023 KPSSne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.