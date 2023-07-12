Meclis ne zaman tatile girecek, tarih belli oldu mu? TBMM hangi gün kapanacak,

TBMM'nin ne zaman kapanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşı zam oranları da belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak görüşmeler doğrultusunda memur ve emekli maaşları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki Meclis ne zaman tatile girecek, çalışma süresi uzatıldı mı? İşte ayrıntılar...

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Meclis'in tatile gireceği ve kapanış tarihi gündemde yer alan konulardan biri. Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin ardından Haziran ayında çalışmalarına başladı. Meclis'te memur ve emekli zamları için çalışmalar sürerken Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelere devam ediyor. Yasa teklifi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Diğer taraftan da Torba Yasa'nın da TBMM'den geçmesi bekleniyor. Bu sebeple vatandaşlar Meclis'in tatil durumunu sorguluyor. Peki Meclis ne zaman tatile girecek, çalışma süresi uzatıldı mı? TBMM hangi tarihte kapanacak? İşte ayrıntılar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi.