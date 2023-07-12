BIST 6.379
DOLAR 26,15
EURO 29,07
ALTIN 1.645,80
HABER /  GÜNCEL

Meclis ne zaman tatile girecek, tarih belli oldu mu? TBMM hangi gün kapanacak,

Meclis ne zaman tatile girecek, tarih belli oldu mu? TBMM hangi gün kapanacak,

TBMM'nin ne zaman kapanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşı zam oranları da belli oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak görüşmeler doğrultusunda memur ve emekli maaşları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Peki Meclis ne zaman tatile girecek, çalışma süresi uzatıldı mı? İşte ayrıntılar...

Abone ol

Meclis'in tatile gireceği ve kapanış tarihi gündemde yer alan konulardan biri. Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin ardından Haziran ayında çalışmalarına başladı. Meclis'te memur ve emekli zamları için çalışmalar sürerken Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelere devam ediyor. Yasa teklifi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Diğer taraftan da Torba Yasa'nın da TBMM'den geçmesi bekleniyor. Bu sebeple vatandaşlar Meclis'in tatil durumunu sorguluyor. Peki Meclis ne zaman tatile girecek, çalışma süresi uzatıldı mı? TBMM hangi tarihte kapanacak? İşte ayrıntılar...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devem edeceği yönünde alınan karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; Anayasa'nın 93'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 13.06.2023 tarihli 4'üncü Birleşiminde karar verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya, Muğla'da ve Adana'da ormanlar yanıyor! Mahalle boşaltıldı araç giriş çıkışı yasaklandı
Antalya, Muğla'da ve Adana'da ormanlar yanıyor! Mahalle boşaltıldı araç giriş çıkışı yasaklandı
TÜRKSOY, Kerkük'te Türk kültürünün yaşatılması için faaliyet başlattı
TÜRKSOY, Kerkük'te Türk kültürünün yaşatılması için faaliyet başlattı
Türkiye Romanya'yı 3-0 mağlup etti!
Türkiye Romanya'yı 3-0 mağlup etti!
İran'da kaçak akaryakıt operasyonu: 150 yabancı uyruklu gözaltında!
İran'da kaçak akaryakıt operasyonu: 150 yabancı uyruklu gözaltında!
BM'den depremden etkilenen Hatay'da işletmelere hibe desteği
BM'den depremden etkilenen Hatay'da işletmelere hibe desteği
Avustralya Başbakanı, Ukrayna'ya ilave 30 zırhlı askeri araç gönderecek
Avustralya Başbakanı, Ukrayna'ya ilave 30 zırhlı askeri araç gönderecek
KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranı
KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM AİS ekranı
Huawei'nin ilk yerel bulut servisi Huawei Cloud tanıtıldı
Huawei'nin ilk yerel bulut servisi Huawei Cloud tanıtıldı
Mustafa Destici'den, emekli maaş artışına ilişkin öneriler
Mustafa Destici'den, emekli maaş artışına ilişkin öneriler
DEVA Parti'li Mustafa Yeneroğlu, vergi artışlarını eleştirdi
DEVA Parti'li Mustafa Yeneroğlu, vergi artışlarını eleştirdi
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Yunan basınında! Süresine dikkat çektiler: 'Mükemmel' bir atmosferde geçti"
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Yunan basınında! Süresine dikkat çektiler: 'Mükemmel' bir atmosferde geçti"
2024 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi
2024 Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi