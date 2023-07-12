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TÜRKSOY, Kerkük'te Türk kültürünün yaşatılması için faaliyet başlattı

TÜRKSOY, Kerkük'te Türk kültürünün yaşatılması için faaliyet başlattı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Irak'ta Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı kentlerde Türk kültürünün yaşatılması için bir dizi faaliyet başlattı.

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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Başdanışmanı Kemal Ün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ü ilk kez ziyaret ettiklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kerkük'te Türk kültürünün yaşatılması, geliştirilmesi ve gelecek nesle aktarılması için TÜRKSOY çatısı altında faaliyet yapılmasını araştırdıklarını aktaran Ün, ilk adım olarak TÜRKSOY tarafından neşredilen Kemal Beyatlı'nın "Türkmeneli'nin Ünlülerini Tanıyalım" isimli çocuk kitabının tanıtımını yaptıklarını belirtti.

Kerkük'ün Türk dünyasına ve uluslararası camiaya tanıtımı için projeler geliştirmeyi planladıklarını kaydeden Ün, şöyle konuştu:

"Kerkük'ün hem kültürel hem turistik açıdan tanıtımı için hangi projeleri geliştirebiliriz, bunun zeminini araştırıyoruz. TÜRKSOY'un yaptığı bilimsel faaliyetler çerçevesinde Kerkük Üniversitesi ile TÜRKSOY arasında bir işbirliği protokolü imzalayıp Türkoloji, Türk tarihi ve Türk sanatı üzerinde bazı bilimsel toplantıları Kerkük'te yapmak istiyoruz."

Kerkük'e bundan sonra daha sık gelmeyi planladıklarını söyleyen Ün, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in ekim ayında Kerkük'ü ziyaret edeceği bilgisini verdi.

Öte yandan Kerküklü yazar Kemal Beyatlı da Türk dünyasının ilk teşkilatı TÜRKSOY'un 30. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Beyatlı, TÜRKSOY’un Kerkük'teki ilk faaliyetini başlatmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Yazar Beyatlı, "Türkmeneli'nin Ünlülerini Tanıyalım" isimli çocuk kitabının neşredilmesi ve Kerkük'te tanıtmasından dolayı TÜRKSOY'a teşekkür etti.

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