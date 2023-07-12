İran'da kaçak akaryakıt operasyonu: 150 yabancı uyruklu gözaltında!

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde kaçakçılara yönelik operasyonda 300 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 150 yabancı uyruklu kişi de gözaltına alındı.Abone ol
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Hürmüzgan eyaletinde polis ve donanma tarafından akaryakıt kaçakçılarına operasyon düzenlendi.
Operasyonda 300 bin litre kaçak akaryakıt, akaryakıt dolu 5 araç ve 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Operasyon kapsamında ayrıca, kaçakçıların kullandığı karadan denize uzanan 50 kilometrelik kaçak boru hattı tespit edildi.
Olayla ilgili yabancı uyruklu 150 kişi gözaltına alındı.