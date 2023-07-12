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İran'da kaçak akaryakıt operasyonu: 150 yabancı uyruklu gözaltında!

İran'da kaçak akaryakıt operasyonu: 150 yabancı uyruklu gözaltında!

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde kaçakçılara yönelik operasyonda 300 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 150 yabancı uyruklu kişi de gözaltına alındı.

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İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Hürmüzgan eyaletinde polis ve donanma tarafından akaryakıt kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

Operasyonda 300 bin litre kaçak akaryakıt, akaryakıt dolu 5 araç ve 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca, kaçakçıların kullandığı karadan denize uzanan 50 kilometrelik kaçak boru hattı tespit edildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu 150 kişi gözaltına alındı.

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