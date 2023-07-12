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BM'den depremden etkilenen Hatay'da işletmelere hibe desteği

BM'den depremden etkilenen Hatay'da işletmelere hibe desteği

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında, depremden etkilenen illerde ekonomik kalkınmaya yönelik sağlanacak hibe desteği projesinin tanıtımı yapıldı.

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Antakya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programda, UNDP'nin depremden erken toparlanma faaliyetleri kapsamında yürütülen yeni hibe programı hakkında iş insanlarına bilgilendirmelerde bulunuldu.

BM Genel Sekreter Yardımcılığı görevini de yürüten UNDP Başkan Yardımcısı, Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Ivana Zivkovic, depremin ihtiyaçlarının her geçen gün değiştiğini söyledi.

Depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını anlatan Zivkovic, şöyle konuştu:

"Öncelikle toplum sağlığını ilgilendiren konularda destek sağladık. Kültürel miras konusunda da eserleri korumak için desteklerimiz oldu. Küçük işletmeler ekonomide can damarıdır, can suyudur. Küçük işletmeler olmazsa şehirde ekonomi durur. Bu sebeple hibe programını başlatıyoruz. Hibe programımız 4,5 milyon dolar.İsveç hükümeti tarafından finanse edilmekte ve 11 ili kapsamaktadır."

Zivkovic, İsveç bu ay sonunda başlayacak hibe programını Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile yürüteceklerini belirtti.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da depremin yaralarını sarmak için çalıştıklarını, hibe programına depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda devam edeceklerini dile getirdi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Serdal Şahutoğlu, hibe programına destek verenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Hatay'dan deprem sonrası göç edenlerin geri dönmesi, şehirde ekonominin canlandırılması ve yeniden ayağa kaldırılması için hibe programlarının hayata geçirilmesi elzemdir. Bu kapsamda Hatay'ı da kapsayan ve İsveç tarafından fonlanan 4,5 milyon dolarlık, küçük işletmeler için hibe programına destek veren herkese teşekkür ederim."

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