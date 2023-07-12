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Türkiye Romanya'yı 3-0 mağlup etti!

Türkiye Romanya'yı 3-0 mağlup etti!

Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci açında Türkiye, Romanya'yı 3-0 yendi.

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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, ikinci maçında Romanya ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, Macaristan'ın Bekescsaba şehrinde yapılan karşılaşmayı 25-14, 25-6 ve 25-14'lik setlerle 3-0 kazandı.

Türkiye, grubundaki üçüncü maçında yarın TSİ 21.00'da Fransa ile karşılaşacak.

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