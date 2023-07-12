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Antalya ve Muğla'da orman yangını çıktı! Korkunç görüntüler geliyor

Antalya ve Muğla'da orman yangını çıktı! Korkunç görüntüler geliyor

Yaz sıcaklarının bastırmasının ardından özellikle tatil cenneti bölgelerde orman yangınları sıklaşmaya başladı. Türkiye'nin tatil cennetleri Antalya ve Muğla'da peş peşe orman yangıları çıktı. Yangınlara müdahale başlarken korkunç görüntüler gelmeye başladı.

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Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Orman yangınlarına hemen müdahale başlarken yangın alanlarından endişe veren görüntüler geliyor. Yaz aylarında özelikle tatil bölgelerinde orman yangınlarının artması dikkat çekiyor. 

Kaş'ta karadan ve havadan müdahale

Antalya'nın Kaş ilçesi Bozkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 2 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 3 arazözle müdahale ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Güvercinlik bölgesi yanmaya başladı

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

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