Öldüren sıcaklar geliyor! Meteorolojinin sıcaklık haritasına bakın! Cuma günü daha beter olacak

Yaz öldüren sıcaklarla devam edecek. Ülke genelinde mevsim normallerinde ilerleyen sıcaklık, yeni hafta ile artışa geçti. Türkiye'nin bir süredir El Nino hava sisteminin etkisi altında olmasından dolayı adeta mevsimler iç içe geçmiş durumda. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması ve termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'öldüren sıcaklar' için üst üste uyarı yapıyor. Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? İşte son hava tahminleri...