Öldüren sıcaklar geliyor! Meteorolojinin sıcaklık haritasına bakın! Cuma günü daha beter olacak
Meteoroloji ve uzmanlar üst üste uyarıyor. Türkiye genelinde bu hafta ölümlere neden olabilecek aşırı sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Aşırı sıcaklar bugünden itibaren etkili olurken asıl zirveye Cuma günü çıkacak. Cuma günü en sıcak olacak 3 il belli oldu. Önümüzdeki hafta ise Çarşamba gününden itibaren çok daha fena sıcaklar gelecek. Sıcaklıklar yaz sonuna kadar kavurmaya devam edecek. İşte son tahminler...
Yaz öldüren sıcaklarla devam edecek. Ülke genelinde mevsim normallerinde ilerleyen sıcaklık, yeni hafta ile artışa geçti. Türkiye'nin bir süredir El Nino hava sisteminin etkisi altında olmasından dolayı adeta mevsimler iç içe geçmiş durumda. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması ve termometrelerin 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'öldüren sıcaklar' için üst üste uyarı yapıyor. Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? İşte son hava tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre bugün batı kesimlerden başlayarak ülkemiz sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Hafta ortasından itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı daha da artacak. Sıcaklığın mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstüne çıkması bekleniyor.
Cuma gününe dikkat! 3 kent 'en sıcak' olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan Sıcaklık haritasına göre; cuma günü hava sıcaklığının 43 dereceye ulaşması beklenen Antalya, Aydın ve Manisa'nın Türkiye'nin en sıcak yerleri olması bekleniyor. Antalya'da cumartesi günü hava sıcaklığının yine 43 derece olması, Adana ve Aydın'da ise 44 dereceye ulaşması öngörülüyor.
Perşembe ve Cuma İstanbul'da hava durumu
NTV meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan "Perşembe Cuma günleri İstanbul'da sıcaklık 35'lere doğru çıkacak. Çanakkale, Balıkesir tarafında 38-39 dereceleri göreceğiz. Ege'de özellikle iç Ege'de sıcaklıklar 40 dereceyi zorlayacak. Hatta 40 dereceyi geçecektir. Sahillerde hissedilen sıcaklık 38 dereceyi bulacak. Akdeniz'de Adana ve Antalya arası 40 dereceye ulaşacak. İç Anadolu'da Ankara'da Kayseri'de 38 dereceye ulaşacak." dedi.