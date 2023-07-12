Kılıçdaroğlu Can Atalay’ı ziyaret etti, Numan Kurtulmuş'a seslendi: "Süratle bir yazı yazın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'de tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevinde, Gezi Parkı davasında tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etti. Saat 14.20'de cezaevine giriş yapan Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1 saatlik ziyaretinden sonra cezaevi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Hatay Milletvekili Sayın Can Atalay’ı hapishanede ziyaret ettik. Kendisini dinledim. Dört konuyu gündeme getirdi. Öncelikle çok heyecanlı olduğunu söyledi. Ben de heyecanlarının güzel olduğunu ifade ettim kendisine” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Buradan çıktıktan sonra ilk işim deprem bölgesi olan Hatay’a gitmek ve depremzedeleri ziyaret etmek istediğini ve bunu çok arzuladığını söyledi. Davanın çok haksız olduğunu içeride boşu boşuna tutulduğunu ifade etti. Gördüğüm kadarıyla bütün dava dosyasını ezberlemiş durumda. Bütün haksızlıkları teker teker biliyor ve bizlere anlattı. Gerçekten inanılır gibi değil. Her halükarda Cumhuriyet’i ve demokrasiyi savunmak ve kendisini ve arkadaşlarını kararlı olduğunu ifade ettiler” diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Biz de cumhuriyeti ve demokrasiyi her koşulda savunacağımızı ve buraya gelişimimizin temel sebebi ise milletin iradesine sahip çıkmak olduğunu kendilerine aktardık. Çünkü Sayın Atalay milletvekilidir ve kendisi hükümlü değil. Bunu bütün milletimizin bilmesi gerekir. Kendisi tutukludur. Yani kendisi hakkında herhangi bir mahkeme kararı söz konusu değil. Kendisi tutuklu olduğu zaman milletvekili seçilebilmesi için dilekçesini veriyor. İlgili savcılıktan sabıka kaydı alıyor. Hiçbir sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığı'ndan aldığı yazıyı Yüksek Seçim Kurulu’na gönderiyor. Yüksek Seçim Kurulu 11 yargıçla altını önemle çiziyorum Sayın Atalay’ın seçime katılmaya hakkı olduğunu onaylıyorlar. Sayın Atalay da Hatay’dan milletvekili olarak adaylığını koyuyor."

“Mecliste ismi okunuyor ancak kendisi orada olmadığı için yemin edemiyor” diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Şimdi TBMM’ne gelip yemin etmesi gerekiyor. Mecliste ismi okunuyor fakat kendisi orada olamadığı için yemin edemiyor. Ardından Can Atalay’ın TBMM’de bütün milletvekillerinin oylarıyla insan hakları komisyonuna seçiliyor. Bu nasıl bir uygulamadır, bu nasıl bir yargılamadır, bu nasıl bir demokrasidir. Fakat Can Atalay hapiste. Buraya gelişimizin temel nedeni TBMM’nin iradesini kamuoyuna duyurmaktır. Hiç kimse milletin iradesiyle seçilmiş bir miletvekilini , hüküm giymemiş bir milletvekilini TBMM’nin iradesini dışlayarak cezaevinde tutamaz. Bu doğru değildir. Bu görev en çok Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışırdı. Çünkü bu ülkeye demokrasi getiren parti biziz. TBMM Başkanı'na çağrıda bulunmak isterim, AYM kararının gereğinin yerine getirilmesi için Adalet Bakanlığı'na süratle bir yazı yazın. Eğer demokrasi getirdiysek, demokrasiyi bütün kurum ve kurallarıyla yaşatmak zorundayız” şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı'na seslenen Kılıçdaroğlu, "Meclis iradesi belli diye açıklama yapmış. Benim başkandan beklediğim şudur. AYM'nin benzer kararı var, o kararı alacak, dilekçe yazacak, AYM kararını süratle yerine getirmesi için Adalet Bakanlığı'na bir yazı yazacak" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak Marmara Cezaevinden ayrıldı.