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Erdoğan'dan "İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" sorusuna cevap

Erdoğan'dan "İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" sorusuna cevap

NATO zirvesinin ardından Litvanya'da kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir basın mensubunun "İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" diye soran muhabire "Ağzın bal yesin" yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin AB üyelik sürecine ve vize serbestisine aktif destek vereceğini ifade etti.

"Somut ilerlemeler göreceğimize inanıyorum"

"İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak merci milli iradenin temsilcisi TBMM'dir" diyen Erdoğan, "Bizim gibi milletvekillerimiz de de süreci yakından takip edecek. Somut ilerlemeler göreceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan gazeteciye bomba yanıt

Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada kendisine yöneltilen "İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?" sorusuna "Ağzın bal yesin" diyerek yanıt verdi. Erdoğan'ın verdiği yanıt salonda gülüşmelere neden oldu.

"Çağatay bey bu işin takipçisi"

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilgili sözlerine şöyle devam etti; "Olumlu bir yaklaşımı bekliyoruz. Bu konuyla ilgili büyükelçim Çağatay Bey bu işin takipçisi. Temennim odur ki yarın Brüksel'de yapılacak görüşmelerde bu tekrar ele alınacak. Sayın Başkan'ın özellikle bizlere ifade ettiği konu; onlarda da Kongre bağlayıcı. Kendisi elinden gelen her şeyi yapacağını bizlere söyledi. Takipçisi olacağını söyledi ve umutluyum dedi. Ama bizde de nasıl Parlamento'dan geçmesi gerekiyorsa orada da Kongre'den geçmesi gerektiğini ve zaman zaman engel çıktığını ifade ettiler. Ben de her zamankinden daha umutluyum."

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