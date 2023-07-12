Kuduz köpeğin saldırınsa uğrayan mimar hayatını kaybetti!

ŞANLIURFA SİVEREK ilçesinde kuduz köpeğin saldırısına uğrayan ve kuduz hastalığına yakalanan genç mimar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Abone ol
Siverek'te kuduz köpek saldırısına uğrayan genç mimar Lütfü Seray, kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kuduz teşhisi konulan Seray Gaziantep’e sevk edildi.
Gaziantep’te yaklaşık bir haftadır tedavi gören Seray, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti.
Lütfü Seray’ın cenazesi, yarın Siverek’te toprağa verilecek.