Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü kumarhane kavgasında 3 tutuklama

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada, yaralılarından 3’ü tutuklandı.Abone ol
9 Temmuz saat 02.30 sularında, kumarhane olarak işletilen bir mekanda alacak verecek meselesi yüzünden Fırat Güzel, Süleyman Y., Habip P., Sercan T. ve Serhat T., çıkan silahlı kavgada yaralanmıştı.
Yaralılardan Fırat Güzel, hayatını kaybederken, tedavileri tamamlanan yaralılardan Süleyman Y., Sercan T. ve Serhat T., emniyet işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.