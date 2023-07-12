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Fenerbahçe hazırlık maçında Kızılyıldız'a mağlup oldu

Fenerbahçe hazırlık maçında Kızılyıldız'a mağlup oldu

Fenerbahçe, hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takımın golü 79. dakikada Joao Pedro'dan geldi.

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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Fenerbahçe, Pari Premier Cup Turnuvası'ndaki ikinci maçında Kızılyıldız'la karşılaştı.

Maçın ilk dakikasında Peter Olayinka'nın golüyle öne geçen Kızılyıldız, 39. dakikada Mirko Ivanic'le skoru 2-0 yaptı.

Pedro skoru 2-1'e getirdi

Mücadelenin ilk yarısı Kızılyıldız'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken 79. dakikada Fenerbahçe, Joao Pedro'nun golüyle skoru 2-1 yaptı.

Golde asisti Jayden Oosterwolde'den geldi. Mücadelenin 82. dakikasında ise Kızılyıldız, Vladimir Lucic'le skoru 3-1'e getirdi.

Fenerbahçe 3-1 mağlup oldu

Kalan bölümde başka gol olmazken sarı-lacivertliler sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, turnuvadaki ilk maçında Zenit golsüz berabere kalmış, rakibine penaltılarda mağlup olmuştu.

Sarı-lacivertli takım turnuvadaki son maçında Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek.

İsmail Kartal'a itirazdan kırmızı kart

Osayi-Samuel'e Rodic tarafından yapılan sert bir faulün ardından sahaya girerek itirazda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 85. dakikada ikinci sarı karttan aldığı kırmızı kartla cezalandırılarak tribüne gönderildi.

Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesi bu kararından dolayı uzun süre hakeme itiraz etti.

Edin Dzeko ilk 11'de

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Edin Dzeko, Kızılyıldız karşısında ilk 11'de başladı.

Zenit maçında yedek kulübesinde olan Dzeko, o maçta süre almamıştı.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Ryan Kent de ilk 11'de yer alırken İngiliz oyuncu Zenit maçına da ilk 11'de başlamıştı.

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