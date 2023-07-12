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İspanya Başbakanı Sanchez: Erdoğan'a Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdim

İspanya Başbakanı Sanchez: Erdoğan'a Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdim

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, AB dönem başkanlığını yürütecekleri süre boyunca Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini desteklemek için adımlar atacaklarını söyledi.

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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değindi. AB dönem başkanlığını yıl sonuna kadar yürütecek olan Sanchez, bu dönemde, AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'yi ilgilendiren konuları gündeme getirmeye çalışacaklarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiğini söyledi.

"Nasıl adımlar atabileceğimizi tam olarak görmeliyiz"

"Türkiye'nin kendisini AB'ye daha uzak değil daha yakın hissetmesini sağlamak için bu aylarda (AB dönem başkanlığı) nasıl adımlar atabileceğimizi tam olarak görmeliyiz" diyen Sanchez, Türkiye'nin öncelikli olarak talep ettiği vize serbestliği ve Gümrük Birliği anlaşmasının düzenlenmesi konularına İspanya olarak her zaman pozitif yaklaştıklarını ifade etti.

"Gündeme getirilmesi için elimizden geleni yapacağız"

Sanchez, İspanya'nın AB içinde tek başına karar veremeyeceğini ancak AB dönem başkanlığının verdiği yetkiler dahilinde Türkiye'yi ilgilendiren bu iki konunun gündeme getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Sanchez ayrıca, hükümetler arası ikili zirveler yapan Türkiye ve İspanya'nın arasında stratejik ve kapsamlı ortaklık olduğunu vurguladı.

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