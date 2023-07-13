Ünlü gazetecinin oğlunun cesedi, Bayrampaşa'da bir evdeki derin dondurucuda bulundu

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü kaçırılan 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın cesedi Bayrampaşa'da bir evde derin dondurucuda bulundu. Polis olayı gerçekleştirdiğini tespit ettiği bir kişiyi gözaltına aldı. Ailenin eski bir çalışanı olduğu öğrenilen şüphelinin perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın kaçırılan 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar vahşice katledildi.

Polise "kaçırıldı" ihbarı yapıldı

Geçtiğimiz pazartesi günü Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh, kimliği meçhul kişiler tarafından kaçırıldı. Oğlundan haber alamayan Kasadar, fidyeciler tarafından kaçırıldığını düşünerek polis ekiplerine şikayette bulundu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalara başladı.

Derin dondurucuda cesedi bulundu

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında cinayet zanlısının Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki ikamet adresini tespit etti. İkamette yapılan kontrollerde derin dondurucuya konulmuş erkek cesedi bulundu. Bulunan erkek cesedinin Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu, Muhammed Nuh Kasadar’a ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri cinayet zanlısını gözaltına aldı.

Ceset kesin ölüm sebebi ve saatinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı eski gazete çalışanı çıktı: Tartıştık, sinirlenerek boğdum

Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, gazetede daha önce çalışan ve 3 yıl önce işten çıkarılan Hakan Ö. isimli cinayet zanlısının birkaç gün önce Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar ile buluştuğu belirlendi. İkilinin buluştuktan sonra, zanlının Bayrampaşa’da bulunan evine gittiği tespit edildi.

Öte yandan Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin ailenin eski bir çalışanı olduğu belirtildi.

Poliste yapılan sorgusunda sürekli çelişkili ifadeler veren şüphelinin dengesiz hareketler sergilediği bildirildi.

Cinayet zanlısı Hakan Ö.’nün Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine verdiği ifadede, "Sohbet ederken eski konular açıldı, tartıştık. Sinirlenerek boğdum" dediği öğrenildi.

Şüphelinin perşembe günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.