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Harçlara zam yapılmıştı! Pasaport ücretleri belli oldu

Harçlara zam yapılmıştı! Pasaport ücretleri belli oldu

Harçlara yapılan yüzde 50 artış ile belirlenen yeni tarife belli oldu. 6 aylık pasaport harcı 1034, 1 yıllık pasaport harcı 1512 lira, 2 yıllık pasaport harcı 2469, 3 yıllık pasaport harcı 3507 liraya yükseldi.

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Geçtiğimiz günlerde Katma Değer Vergisi'ne (KDV) yapılan artışla birçok ürün ve hizmetin fiyatı yükseldi. Bunların içinde pasaport harçları da yer alıyor.

Pasaport harçlarına yapılan yüzde 50 oranındaki artış Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda harçların yeni tarifeleri yer aldı.

6 aylık pasaport harcı bin 34 lira

Buna göre, 6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu.

3 yıllık pasaport harcı 3 bin 507 lira

1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş olurken, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.

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